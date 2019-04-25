11 канал
26 апреля 2019 | 16:05

Продавати штучні квіти у Дніпрі - не можна Продавати штучні квіти у Дніпрі — не можна

25 апреля 2019 18:45

Це шкодить екології. Щоправда, ця заборона стосується лише вуличних реалізаторів. Саме зараз, напередодні поминальних днів, їхній товар має неабиякий попит. Тому поліція та інспектори благоустрою вийшли у рейди, аби зупинити незаконну торгівлю.

18:51Великий Четвер — день смиренності та покаяння
18:49 Вшанування героїв
18:47Тим, хто на травневі свята збирається на пікніки — доведеться змінити свої плани
18:41Напередодні Великодня християни готують святкові кошики
16:01Зміїне кубло посеред міста!
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«Створи свою писанку до Великодня!"

25 апреля 2019 18:53

Традиційно у чистий четвер в Україні розмальовували крашанки. Цього правила жодного разу не порушували у Дніпровському будинку мистецтв.  Там вже багато років проводять майстер-клас з писанкарства. І цього разу також запросили усіх охочих, аби ті змогли власноруч створити оберіг. Який за повір’ям захищає володаря цілий рік.

Різна вікова категорія та різні професії. Майстер-клас з писанкарства об’єднав любителів народної творчості. Наприклад, Леся — оперна співачка. Процес писанкарства дуже кропіткий і захопливий. Вимагає від майстрів неабиякої концентрації. Майстрині кажуть — це своєрідне чарівне дійство, яке має супроводжуватись добрими думками. Все ж таки долучитись до процесу розпису писанок вирішили і хлопці. З білих звичайних — писанки поступово перетворюються в кольорові витвори. І це дуже тішить їхніх авторІв, як і сам процес. Гуцульські, Поліські і навіть Катеринославські — на майстер класі представлені писанки майже з усіх куточків України. Щоправда наші — чи не найскромніши з усіх. Майстер-клас провели найкращі в області мастрині з розпису писанок. І вони тішаться, що останнім часом все більше людей цікавляться цим мистецтвом. Запевняють, що писанки створені сьогодні — будуть для іхніх володарів оберегом до наступного Великодня.

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