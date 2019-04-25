



«Створи свою писанку до Великодня!" Традиційно у чистий четвер в Україні розмальовували крашанки. Цього правила жодного разу не порушували у Дніпровському будинку мистецтв. Там вже багато років проводять майстер-клас з писанкарства. І цього разу також запросили усіх охочих, аби ті змогли власноруч створити оберіг. Який за повір’ям захищає володаря цілий рік. Різна вікова категорія та різні професії. Майстер-клас з писанкарства об’єднав любителів народної творчості. Наприклад, Леся — оперна співачка. Процес писанкарства дуже кропіткий і захопливий. Вимагає від майстрів неабиякої концентрації. Майстрині кажуть — це своєрідне чарівне дійство, яке має супроводжуватись добрими думками. Все ж таки долучитись до процесу розпису писанок вирішили і хлопці. З білих звичайних — писанки поступово перетворюються в кольорові витвори. І це дуже тішить їхніх авторІв, як і сам процес. Гуцульські, Поліські і навіть Катеринославські — на майстер класі представлені писанки майже з усіх куточків України. Щоправда наші — чи не найскромніши з усіх. Майстер-клас провели найкращі в області мастрині з розпису писанок. І вони тішаться, що останнім часом все більше людей цікавляться цим мистецтвом. Запевняють, що писанки створені сьогодні — будуть для іхніх володарів оберегом до наступного Великодня.

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