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Продавати штучні квіти у Дніпрі - не можна Продавати штучні квіти у Дніпрі — не можна

25 апреля 2019 18:45

Це шкодить екології. Щоправда, ця заборона стосується лише вуличних реалізаторів. Саме зараз, напередодні поминальних днів, їхній товар має неабиякий попит. Тому поліція та інспектори благоустрою вийшли у рейди, аби зупинити незаконну торгівлю.

18:53«Створи свою писанку до Великодня!"
18:49 Вшанування героїв
18:47Тим, хто на травневі свята збирається на пікніки — доведеться змінити свої плани
18:41Напередодні Великодня християни готують святкові кошики
16:01Зміїне кубло посеред міста!
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Великий Четвер — день смиренності та покаяння

25 апреля 2019 18:51

Православні християни розпочали цей ранок із богослужінь та причастя. Чистий Четвер багато значить для вірян.  Тож про правила, які діють до завершення усього Страсного тижня — наші кореспонденти далі.

Ранком Великого Четверга до Спасо-Преображенського собору прийшли кількасот дніпрян. На кількагодинній службі вірянам розповідали історію Великого або Чистого Четверга, коли Ісус омив ноги своїм учням на знак смирення. Христос знав, що вночі проти того ж дня Іуда зрадить свого вчителя. Для християн Великий Четвер є днем очищення. Однак служителі церкви кажуть: сьогодні більшість людей дбає здебільшого про чистоту свого тіла та оселі. Хоча найбільшу увагу слід приділяти душі. У Чистий четвер християни зазвичАй випікають паски. У Страсну п’ятницю будь-яка фізична праця — заборонена. Та й до кінця всього тижня важкої роботи або реалізації великих планів священики радять уникати.

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