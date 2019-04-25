Великий Четвер — день смиренності та покаяння

Православні християни розпочали цей ранок із богослужінь та причастя. Чистий Четвер багато значить для вірян. Тож про правила, які діють до завершення усього Страсного тижня — наші кореспонденти далі.

Ранком Великого Четверга до Спасо-Преображенського собору прийшли кількасот дніпрян. На кількагодинній службі вірянам розповідали історію Великого або Чистого Четверга, коли Ісус омив ноги своїм учням на знак смирення. Христос знав, що вночі проти того ж дня Іуда зрадить свого вчителя. Для християн Великий Четвер є днем очищення. Однак служителі церкви кажуть: сьогодні більшість людей дбає здебільшого про чистоту свого тіла та оселі. Хоча найбільшу увагу слід приділяти душі. У Чистий четвер християни зазвичАй випікають паски. У Страсну п’ятницю будь-яка фізична праця — заборонена. Та й до кінця всього тижня важкої роботи або реалізації великих планів священики радять уникати.



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