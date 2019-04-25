Вшанування героїв

Це шкодить екології. Щоправда, ця заборона стосується лише вуличних реалізаторів. Саме зараз, напередодні поминальних днів, їхній товар має неабиякий попит. Тому поліція та інспектори благоустрою вийшли у рейди, аби зупинити незаконну торгівлю.
Напередодні річниці Чорнобильської трагедії у мерії зібрали тих, хто захистив Європу та увесь світ від наслідків вибуху «мирного атома». Адже аварію на ЧАЕС вважають найбільшою за всю історію атомної енергетики. Тож сьогодні від міської влади усім присутнім — пам’ятні нагороди та медалі. Буде і грошова допомога. Крім того, цього року заплановано оздоровлення чорнобильців у санаторіях та виділення матеріальної допомоги на операції та придбання ліків. Адже герої, які прийняли на себе удар стихії, і досі страждають від невиліковних хвороб.