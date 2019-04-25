



Тим, хто на травневі свята збирається на пікніки — доведеться змінити свої плани Адже рятувальники визначили високий рівень пожежної небезпеки за яким відвідувати ліси — не можна. Порушників ловитимуть разом з лісничими та копами. На свята правоохоронці переходять у режим підвищеної готовності. Пильнуватимуть на землі, у воді та навіть у повітрі. На святкові богослужіння у храмах області очікується до мільйона вірян. Тож цими вихідними слідкувати за порядком виведуть понад дві тисячі правоохоронців та понад дві сотні військовослужбовців Нацгвардії. Патрульні поліцейські створять групи швидкого реагування зі спецпризначенців. Найбільше пильнуватимуть поруч із великими храмами. Без уваги не залишать й повітряний та водний простір. Слідкуватимуть за порядком і першого травня. А п’ятого-шостого, під час поминальних днів, чергуватимуть поруч із кладовищами. Рятувальники ж на свята виведуть більш як чотири сотні пожежних та понад 100 одиниць спецтехніки. Наразі ж перевіряють храми на пожежну безпеку. Попереджають: наступного тижня в області оголосили 5 рівень пожежної небезпеки, тож у ліс на свята — зась. Порушників ловитимуть разом із лісничими та правоохоронцями. Також закликають мешканців області ні в якому разі не розпалювати багаття. Правоохоронці закликають не зловживати алкогольними напоями у святкові дні та бути толерантними до оточення. Якщо ж побачили будь-який підозрілий предмет — одразу телефонувати поліції.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



