



Продавати штучні квіти у Дніпрі — не можна Це шкодить екології. Щоправда, ця заборона стосується лише вуличних реалізаторів. Саме зараз, напередодні поминальних днів, їхній товар має неабиякий попит. Тому поліція та інспектори благоустрою вийшли у рейди, аби зупинити незаконну торгівлю. Реалізатори з усіх сил боронять свій товар, адже інспЕктори благоустрою вийшли на рейд стихійними ринками. Перша порушниця — на вулиці Криворізька. Просто посеред тротуару в неї — справжнє поле штучних квітів. Штучні квіти тут можна купити буквально за безцінь — від 5 гривень за букет. Продавчиня відвойовує місце та товар до останнього. Купи пластикових тюльпанів та троянд на цій точці конфіскували. Реалізаторку оштрафували. А от сусідні продавчині стверджують: у них начебто — все за законом. Перед поминальними днями такий товар має неабиякий попит. А це вже інша точка — поблизу Троїцького ринку. Торгівля йде повним ходом. Постанова міськради, яка забороняє стихійну торгівлю штучними квітами, існує вже понад рік. Дозволи вуличним реалізаторам навіть мають окремий пункт. Однак, недоброчесні продавці все одно збувають заборонений товар. Перед демонтажем вуличної точки реалізатори отримують відповідне попередження. Інспектори кажуть: порушників не зупиняє навіть штраф. Заборона на торгівлю штучними квітами стосується лише вуличних продавців. Організовані ринки під неї ще не потрапляють. Пластик, з якого штампують усі ці разнобарвні квіти, на переробку у Дніпрі не збирають. Тож з часом для усього цього квітника шлях один — на звалище. Конфісковані квіти продавці зможуть забрати після сплати штрафу.

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