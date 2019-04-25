



Напередодні Великодня християни готують святкові кошики У день Воскресіння Господнього страви освячують в церкві, а потім — ділять зі своїми рідними. До речі, Чистий Четвер — саме той день, коли заведено готувати паски. Де знайти найсмачнішу святкову випічку та скільки традиційний продуктовий набір коштує цього року? У тиждень перед Великоднем люди починають купувати продукти для святкових кошиків. Тож ми вирушили на ринок, щоб дізнатися, у скільки він обійдеться покупцям цього року і що взагалі можна знайти на прилавках. Овочі — один з найбільш популярних товарів у передсвятковий період. Однак останнім часом ціни на них так підскочили, що звичайна городина прирівнюється ледь не до делікатесів. Та навіть через дикі ціни на молоді овочі, відмовляти собі у смачненькому люди не поспішають. Традиційно до великоднього кошика кладуть м’ясні вироби. Придбати їх також влетить у копієчку. Люди здорожчання м’яса помітили. Однак діватися — нікуди, купувати все одно треба. На сири протягом останнього часу здорожчання не було, а от ковбаси, які обов’язково входять у святковий набір, у ціні виросли. Ну і, звісно, випікання пасок не обійдеться без молочних виробів. Напередодні Великодня розлітаються топ-три продукти. Однак клопотати над тістом хочуть дедалі менше господинь. Знайти готову великодню випічку можна ледь не на кожному кроці. Наприклад, у мережевих кав’ярнях паски вже кілька днів як з’явилися у вітринах. На них навіть передзамовлення роблять. Супермаркети міста пропонують значно більший асортимент. Ціни тут стартують від шести до приблизно ста п’ятдесяти гривень за паску. В залежності від розміру та нАчинки. Асортимент, демократичні ціни та можливість мати паску без клопотів із приготуванням — приваблюють чимало покупців. А от більш вибагливі покупці можуть придбати авторську великодню випічку. Кольорові, прикрашені солодощами та фруктами — не паскИ, а маленькі витвори мистецтва продають у пекарнях та ресторанах. Вартість декорованих пасок стартує приблизно від ста гривень за штуку. Велика, різнобарвна, із сухофруктами, горіхами, ягодами або шоколадом сягає майже двохсот гривень. І це далеко не найбільша сума, яку готові витратити люди на головну прикрасу великоднього столу.

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