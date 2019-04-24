Зміїне кубло посеред міста!

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25 апреля 2019 | 16:47
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Спеціалісти б’ють на сполох: Дніпро втрачає історичне обличчя24 апреля 2019 15:56
Пам’ятка архітектури 19 століття — єдиний в місті дерев’яний будинок ось-ось може зникнути, а його мешканці лишитися без даху над головою. Реставрацією будівлі ніхто ніколи не займався, ба більше: навіть протиаварійні роботи не проводили.
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