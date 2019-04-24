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Спеціалісти б'ють на сполох: Дніпро втрачає історичне обличчя Спеціалісти б’ють на сполох: Дніпро втрачає історичне обличчя

24 апреля 2019 15:56

Пам’ятка архітектури 19 століття — єдиний в місті дерев’яний будинок ось-ось може зникнути, а його мешканці лишитися без даху над головою. Реставрацією будівлі ніхто ніколи не займався, ба більше: навіть протиаварійні роботи не проводили. 

16:01Зміїне кубло посеред міста!
15:59З 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу.
15:58Міська влада виселяє працівників Будинку Вчителя
15:53Відновлення тротуарів на проспекті Яворницького фінансуються з коштів, що заробили комунальні підприємства — стало відомо на сесії міськради
18:47Більше можливостей — для наймолодших
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Весняне загострення

24 апреля 2019 16:00

Наркологи б’ють на сполох через зріст кількості алко- та наркозалежних. Зараз у обласних наркодиспансерах на обліку перебувають понад 22 тисячі пацієнтів, половина з них — молодь.  Саме підлітки найбільше страждають від отруєнь алкоголем низької якості — бо купують переважно дешеві напої. Та куди більшу загрозу для дітей становлять саме наркотики — через їхню катастрофічну доступність у мережі Інтернет.

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