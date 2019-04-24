Пам’ятка архітектури 19 століття — єдиний в місті дерев’яний будинок ось-ось може зникнути, а його мешканці лишитися без даху над головою. Реставрацією будівлі ніхто ніколи не займався, ба більше: навіть протиаварійні роботи не проводили.
З 1 квітня в Україні стартував весняний призов на строкову службу.
24 апреля 2019 15:59
Через вибори його відклали на кінець місяця — щоб усі могли проголосувати. З Дніпропетровській області до лав Збройних сил відправили близько двох тисяч новобранців. Військові вкотре заспокоюють, брати участь у бойових діях на Сході країни хлопці не будуть. Кожен з них отримає біля чотирьох тисяч гривень разової допомоги від держави. Крім того, на період служби, за новобранцями зберігатимуть робочі місця.