



Спеціалісти б’ють на сполох: Дніпро втрачає історичне обличчя Пам’ятка архітектури 19 століття — єдиний в місті дерев’яний будинок ось-ось може зникнути, а його мешканці лишитися без даху над головою. Реставрацією будівлі ніхто ніколи не займався, ба більше: навіть протиаварійні роботи не проводили. Чи є шанс зберегти унікальну споруду — з’ясовували наші кореспонденти.

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