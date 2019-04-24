Спеціалісти б’ють на сполох: Дніпро втрачає історичне обличчя

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25 апреля 2019 | 16:47
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Відновлення тротуарів на проспекті Яворницького фінансуються з коштів, що заробили комунальні підприємства — стало відомо на сесії міськради24 апреля 2019 15:53
Без політичних заяв, але зі скандалом — у такому ключі пройшла сьогоднішня сесія міськради. Депутати прийняли ще одну програму фінансування ОСББ, розформували департамент енергозбереження та дали згоду на продаж сорока об’єктів нерухомості, що належали місту.
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