



Більше можливостей — для наймолодших У дніпровському дитсадку «EdHouse» створюють абсолютно новий для міста проект. Малечу навчатимуть відомій на весь світ грі — американському футболу. Тренуватимуть їх професіонали, а саме — дніпровська команда «United». Спортсмени вже провели першу гру чемпіонату України, де змагалися із київськими «Патріотами». У дитячому садочку «EdHouse» неабияку увагу приділяють фізичному розвитку своїх вихованців. Для малечі регулярно влаштовують різноманітні спортивні конкурси та змагання. На черзі — знайомство дітей з американським футболом. Аби діти та їхні батьки змогли більше дізнатися про цей вид спорту, їх запросили на першу гру чемпіонату України вищої ліги. На підтвердження п’ятирічна Маша демонструє свої навички у черлідингу. Гра проходить на футбольному полі Новокодацького парку. Глядацькі трибуни заповнені вболівальниками. Чималий інтерес до гравців проявляють діти. А от один з наймолодших вболівальників, Єлисей, за спортивними іграми поки що любить лише спостерігати. На полі до гри готуються двадцять два учасника з кожної команди. Збірна «Dnipro-United» змагається із київськими «Патріотами». Саме гравці та тренери дніпровської команди «United» вчитимуть американському футболу дітлахів з «EdHouse». Це чоловіча гра, однак за бажанням дівчата також зможуть приєднатися до навчання. Малюків навчатимуть полегшеному, безконтактному варіанту гри — флаг-футболу. Цей вид спорту чудово розвиває фізичні можливості як дітей, так і дорослих. На полі команда «Dnipro-United» продемонструвала неймовірний рівень підготовки. Тож спортсменам є чому навчити малюків. Ми обов’язково продовжимо спостерігати й ділитися успіхами та досягненнями маленьків талантів дитсадка «EdHouse».

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