



Компроміс знайдено Інтерпайп продовжуватиме опікуватись Палацом культури «Металург» ще три роки. Про це керівники підприємства домовились з Фондом Держмайна. Тож 5 творчих колективів, де займається понад 300 дітей, продовжуватимуть свої заняття у Палаці культури. Про соціальну ініціативу промислового гіганта — дивіться далі. Інтерпайп НТЗ ще три роки продовжуватиме фінансування ДК «Металургів». Сплачуватиме оренду приміщень, де займаються п’ять гуртків, та роботу викладачів. Бере на себе завод і усі комунальні витрати. Фонд держмайна знизив орендну плату. Тож Інтерпайп знайшов можливість взяти на утримання державний Палац культури ще на кілька років. За старою угодою, У Палаці культури заборонялось проводити будь-які концерти. Тепер усе зміниться, і тут зможуть виступати відомі артисти та гурти. На перший концерт до Палацу культури організатори запросили улюбленців публіки — переможців «Ікс Фактору„- гурт ZBSband та Михайла Панчишина. Артисти обіцяють — глядачі точно не нудьгуватимуть. У холі на концерт відомих музикантів чекає Ганна. Аби почути своїх улюбленців, дівчина приїхала навіть з іншого міста. З нетерпінням чекає на виступ ZBSband. Якщо такі концерти матимуть попит, їх тут проводитимуть регулярно. І Палац культури «Металург“ заживе новим життям і перетвориться на справжній осередок культурного життя на Лівому березі.

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