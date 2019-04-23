11 канал
24 апреля 2019 | 12:01

Крематорію у Дніпрі бути Крематорію у Дніпрі бути

23 апреля 2019 18:19

Попри протести невдоволених дніпрян, будівництво цього об’єкту мають розпочати вже наступного року. Міські чиновники вивчили усі можливі варіанти і перейматимуть німецький досвід. Обіцяють — жодної шкоди від крематорію не буде.

18:47Більше можливостей — для наймолодших
18:28Один з кращих вчителів України — викладач «Захисту Вітчизни» з Кам’янського
18:25Автобус на шаленій швидкості мало не зніс людей на зупинці
18:18У Дніпрі протестували роботу системи «безпечна школа»
19:06Благородні коні та вправні вершники
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Компроміс знайдено

23 апреля 2019 18:36

Інтерпайп продовжуватиме опікуватись Палацом культури «Металург» ще три роки. Про це керівники підприємства домовились з Фондом Держмайна.  Тож 5 творчих колективів, де займається понад 300 дітей, продовжуватимуть свої заняття у Палаці культури. Про соціальну ініціативу промислового гіганта — дивіться далі. Інтерпайп НТЗ ще три роки продовжуватиме фінансування ДК «Металургів». Сплачуватиме оренду приміщень, де займаються п’ять гуртків, та роботу викладачів. Бере на себе завод і усі комунальні витрати. Фонд держмайна знизив орендну плату. Тож Інтерпайп знайшов можливість взяти на утримання державний Палац культури ще на кілька років. За старою угодою, У Палаці культури заборонялось проводити будь-які концерти. Тепер усе зміниться, і тут зможуть виступати відомі артисти та гурти. На перший концерт до Палацу культури організатори запросили улюбленців публіки — переможців «Ікс Фактору„- гурт ZBSband та Михайла Панчишина. Артисти обіцяють — глядачі точно не нудьгуватимуть. У холі на концерт відомих музикантів чекає Ганна. Аби почути своїх улюбленців, дівчина приїхала навіть з іншого міста. З нетерпінням чекає на виступ ZBSband. Якщо такі концерти матимуть попит, їх тут проводитимуть регулярно. І Палац культури «Металург“ заживе новим життям і перетвориться на справжній осередок культурного життя на Лівому березі.

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