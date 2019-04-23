11 канал
24 апреля 2019 | 12:01

Крематорію у Дніпрі бути Крематорію у Дніпрі бути

23 апреля 2019 18:19

Попри протести невдоволених дніпрян, будівництво цього об’єкту мають розпочати вже наступного року. Міські чиновники вивчили усі можливі варіанти і перейматимуть німецький досвід. Обіцяють — жодної шкоди від крематорію не буде.

18:47Більше можливостей — для наймолодших
18:36Компроміс знайдено
18:25Автобус на шаленій швидкості мало не зніс людей на зупинці
18:18У Дніпрі протестували роботу системи «безпечна школа»
19:06Благородні коні та вправні вершники
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Один з кращих вчителів України — викладач «Захисту Вітчизни» з Кам’янського

23 апреля 2019 18:28

Вчить любити рідний край та боронити його. Лауреат цьогорічного Всеукраїнської премії «Вчитель року» серед викладачів " Захисту Вітчизни» — з Кам’янського. Педагогічна діяльність Сергія Лози почалася лише  шість років тому, та чоловік чи не кожного року потрапляє до десятки найкращих шкільних військових керівників країни.  Кам’янська гімназія № 11. Тут Сергій Лоза працює всього три роки. Та за такий короткий термін чоловік вже встиг завоювати довіру та повагу як дітей так і колег. За плечима в цього солідного чоловіка у формі — майже тридцять років військового стажу. Сергій Лоза пройшов довгу дорогу від вищого командного училища до начальника бойової підготовки у центрі підвищення кваліфікації. І вже після цього став викладати «Захист Вітчизни» — дітям. Наразі чоловік на базі гімназії викладає для учнів трьох шкіл району. Загалом близько шістдесяти дітей щонеділі отримують заряд патріотизму та військової дисципліни. На уроки до Сергія Михайловича із задоволенням ходять як дівчата, так і юнаки. Змагання з військової справи — взагалі окрема тема. До кожного з них чоловік ставиться як до бойової задачі. До цього привчає й учнів. Результат трирічної роботи — на ось цих поличках. Та окрім учнів, викладача поважають та люблять у педагогічному колективі. Директорка гімназії навіть жартує: усі важливі рішення приймають лише за участі Сергія Михайловича. Це вже не перша участь військового у конкурсі. Ще у 2016-у Сергій Лоза зайняв п’яте місце серед кращих вчителів країни. А от цьогоріч отримав реванш, потрапивши у трійку переможців. Обирати найкращих викладачів «Захисту Вітчизни» в Україні почали тільки три роки тому. До того предмету не було серед категорій. Тож, наразі у вчителя амбіції найвищого рівня — вдосконалювати власну майстерність, набиратись педагогічного досвіду та все ж вибороти перше місце у номінації «Вчитель року».

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