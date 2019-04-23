



Один з кращих вчителів України — викладач «Захисту Вітчизни» з Кам’янського Вчить любити рідний край та боронити його. Лауреат цьогорічного Всеукраїнської премії «Вчитель року» серед викладачів " Захисту Вітчизни» — з Кам’янського. Педагогічна діяльність Сергія Лози почалася лише шість років тому, та чоловік чи не кожного року потрапляє до десятки найкращих шкільних військових керівників країни. Кам’янська гімназія № 11. Тут Сергій Лоза працює всього три роки. Та за такий короткий термін чоловік вже встиг завоювати довіру та повагу як дітей так і колег. За плечима в цього солідного чоловіка у формі — майже тридцять років військового стажу. Сергій Лоза пройшов довгу дорогу від вищого командного училища до начальника бойової підготовки у центрі підвищення кваліфікації. І вже після цього став викладати «Захист Вітчизни» — дітям. Наразі чоловік на базі гімназії викладає для учнів трьох шкіл району. Загалом близько шістдесяти дітей щонеділі отримують заряд патріотизму та військової дисципліни. На уроки до Сергія Михайловича із задоволенням ходять як дівчата, так і юнаки. Змагання з військової справи — взагалі окрема тема. До кожного з них чоловік ставиться як до бойової задачі. До цього привчає й учнів. Результат трирічної роботи — на ось цих поличках. Та окрім учнів, викладача поважають та люблять у педагогічному колективі. Директорка гімназії навіть жартує: усі важливі рішення приймають лише за участі Сергія Михайловича. Це вже не перша участь військового у конкурсі. Ще у 2016-у Сергій Лоза зайняв п’яте місце серед кращих вчителів країни. А от цьогоріч отримав реванш, потрапивши у трійку переможців. Обирати найкращих викладачів «Захисту Вітчизни» в Україні почали тільки три роки тому. До того предмету не було серед категорій. Тож, наразі у вчителя амбіції найвищого рівня — вдосконалювати власну майстерність, набиратись педагогічного досвіду та все ж вибороти перше місце у номінації «Вчитель року».

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



