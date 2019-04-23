11 канал
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Крематорію у Дніпрі бути Крематорію у Дніпрі бути

23 апреля 2019 18:19

Попри протести невдоволених дніпрян, будівництво цього об’єкту мають розпочати вже наступного року. Міські чиновники вивчили усі можливі варіанти і перейматимуть німецький досвід. Обіцяють — жодної шкоди від крематорію не буде.

18:47Більше можливостей — для наймолодших
18:36Компроміс знайдено
18:28Один з кращих вчителів України — викладач «Захисту Вітчизни» з Кам’янського
18:18У Дніпрі протестували роботу системи «безпечна школа»
19:06Благородні коні та вправні вершники
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Автобус на шаленій швидкості мало не зніс людей на зупинці

23 апреля 2019 18:25

Вражаюче відео камери спостереження сьогодні зафіксували у Кам’янському. Трагедії лише дивом вдалось уникнути. У пасажирського буса на спуску відмовили гальма.  Водій переповненої маршрутки ледве встиг оминути людей, які виходили з трамвая та переходили дорогу. На щастя, майстерності шофера вистачило, аби зупинити автобус, у якому не працювали навіть ручні гальма. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Хто випустив на рейс несправний автобус — нині з’ясовують правоохоронці.

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