Попри протести невдоволених дніпрян, будівництво цього об’єкту мають розпочати вже наступного року. Міські чиновники вивчили усі можливі варіанти і перейматимуть німецький досвід. Обіцяють — жодної шкоди від крематорію не буде.
Автобус на шаленій швидкості мало не зніс людей на зупинці
23 апреля 2019 18:25
Вражаюче відео камери спостереження сьогодні зафіксували у Кам’янському. Трагедії лише дивом вдалось уникнути. У пасажирського буса на спуску відмовили гальма. Водій переповненої маршрутки ледве встиг оминути людей, які виходили з трамвая та переходили дорогу. На щастя, майстерності шофера вистачило, аби зупинити автобус, у якому не працювали навіть ручні гальма. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Хто випустив на рейс несправний автобус — нині з’ясовують правоохоронці.