



Автобус на шаленій швидкості мало не зніс людей на зупинці Вражаюче відео камери спостереження сьогодні зафіксували у Кам’янському. Трагедії лише дивом вдалось уникнути. У пасажирського буса на спуску відмовили гальма. Водій переповненої маршрутки ледве встиг оминути людей, які виходили з трамвая та переходили дорогу. На щастя, майстерності шофера вистачило, аби зупинити автобус, у якому не працювали навіть ручні гальма. На щастя, ніхто з пасажирів не постраждав. Хто випустив на рейс несправний автобус — нині з’ясовують правоохоронці.

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