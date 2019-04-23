11 канал
24 апреля 2019 | 12:01

У Дніпрі протестували роботу системи безпечна школа У Дніпрі протестували роботу системи «безпечна школа»

23 апреля 2019 18:18

Для цього у двох навчальних закладах створили умовні надзвичайні ситуації: пожежу та проникнення зловмисника. Чи оперативно відреагували рятувальники та охоронці?

18:47Більше можливостей — для наймолодших
18:36Компроміс знайдено
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Крематорію у Дніпрі бути

23 апреля 2019 18:19

Попри протести невдоволених дніпрян, будівництво цього об’єкту мають розпочати вже наступного року. Міські чиновники вивчили усі можливі варіанти і перейматимуть німецький досвід. Обіцяють — жодної шкоди від крематорію не буде.  Лише три офіційно відкритих кладовища на місто мільйонник. І за два-три роки, прогнозують фахівці, на Дніпро чекає кладовищенський колапс. Адже ховати небіжчиків буде просто ніде. Тим же, хто у Дніпрі обирає альтернативний метод поховання — кремацію, зараз це влітає у чималу копійку. В середньому — 10 тисяч гривень. Єдиний вихід, кажуть усі в один в голос — то будівництво крематорію у Дніпрі. І з цим вже визначились. Його зведуть на перехресті вулиць Яснополянської та Аеропортівської. Впритул до Запорізького кладовища. І за кілометр від житлових будинків. Усіх невдоволених місцевих — заступник мера Михайло Лисенко заспокоює. І обіцяє: жодної шкоди, тим паче екологічної, від крематорію не буде. Тут використовуватимуть найсучасніші та найпотужніші фільтри. За дуже приблизними підрахунками, кажуть чиновники, міському бюджету будівництво крематорію обійдеться у майже три мільйони євро. Восени цього року у міськраді планують отримати технічну документацію та провести тендер. А до будівництва приступити вже наступного року.

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