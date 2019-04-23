



У Дніпрі протестували роботу системи «безпечна школа» Для цього у двох навчальних закладах створили умовні надзвичайні ситуації: пожежу та проникнення зловмисника. Чи оперативно відреагували рятувальники та охоронці? Школа № 13. Сьогодні тут за легендою — пожежа. Спеціальним приладом поруч із датчиком викликають задимлення. Система «антипаніка» спрацьовує миттєво. Сирени немає, тільки гучні підказки трьома мовами. Аби уникнути тисняви — турнікети на вході складаються автоматично. Починається евакуація. Ось так спокійно та організовано діти та вчителі покидають школу. Не минуло й чотирьох хвилин, а всі вже на вулиці. Кількість дітей перевіряє військовий керівник. Загалом майже п’ятсот учнів. А от і з’являються рятувальники. У перші ж секунди умовної пожежі до них автоматично надійшло повідомлення. Кажуть, що тривога була навчальною — не знали. Керівництво школи також задоволене результатами перевірки. А ось у школу № 28 сьогодні вирішив проникнути умовний зловмисник. За легендою, чоловік поводиться неадекватно. Тож чергові тиснуть тривожну кнопку. Сигнал миттєво надходить до міського ситуаційного центру. Усього три хвилини — і допомога на місці. У бронежилетах та шоломах — кремезні охоронці муніципальної варти буквально влітають до навчального закладу. Директорка дякує за швидке реагування. Систему «безпечна школа» тут встановили пів-року тому. Сімдесят шість камер, вхід по картках та можливість викликати охорону! Такі заходи, впевнене керівництво, мають вберегти дітей від будь-яких неприємних ситуацій. Систему «безпечна школа» фінансують із міського бюджету. Наразі вона встановлена у 14-ти навчальних закладах Дніпра. Ще 16 планують обладнати нею -

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