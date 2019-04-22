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У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області

22 апреля 2019 18:57

Дніпропетровщина визначилась із своїми політичними вподобаннями. В нашому регіоні у президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 87% виборців. 
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Благородні коні та вправні вершники

22 апреля 2019 19:06

Верхи на благородних тваринах. У дніпровському кінному клубі відбулися відкриті регіональні змагання з конкуру. До них долучилися майже сто учасників з усієї України.  Наступний етап — конкурс з виїздки. І для спортсменів, і для коней це можливість розім’ятися після зимового відпочинку. На майданчик виходить вершниця Софія та її десятирічний кінь Джадор. Дівчині всього двадцять років, але вона вже тренує шістьох юних спортсменів. Однак на цих змаганнях виступає сама. Софія представляє кінний клуб «KLIMENKO STABLE», де й проходять відриті регіональні змагання. На них з’їхалися вершники з усієї України. Пан Олександр — тренер дніпровської Кінної школи Олімпійського резерву. На конкур він привіз трьох своїх вихованців. Для них це — перші виступи. Дебютом тренер залишився задоволений. Каже: загалом змагання проходять на вищому рівні. Такі змагання у клубі проходитимуть щомісяця. Це можливість для вершників та їх коней набрати обертів після зимового відпочинку. А ще — підготуватися до інших чемпіонатів. Наприклад, вершники «KLIMENKO STABLE» уже влітку представлятимуть Україну закордоном. Майстерність вершників та коней оцінювали професійні судді. Кажуть: для відкриття сезону результати цілком задовільні. Переможцями цих регіональних змагань стали вершниці з Харківської області, які посіли перше та третє місце, а от срібно отримала Софія Таран — учасниця з Дніпра.

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