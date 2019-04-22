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У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області

22 апреля 2019 18:57

Дніпропетровщина визначилась із своїми політичними вподобаннями. В нашому регіоні у президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 87% виборців. 
19:06Благородні коні та вправні вершники
19:03У Дніпрі з’явилося графіті на підтримку жертв терактів на Шрі-Ланці
19:01Будівельна епопея продовжується
18:55Під Нікополем запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні
18:32Виставка театральних макетів
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Собори юних талантів

22 апреля 2019 19:05

Визначені переможці конкурсів юних літераторів, художників і композиторів під егідою фестивалю «Собори наших душ». В ньому взяли участь близько вісімсот дітей зі всієї області.

Збірка «Собори наших душ» — це родзинка, відзнака і найцінніший результат конкурсу. Багато імен юних авторІв стали відомими завдяки саме цьому виданню. Незабаром з’явиться двадцять перший випуск. Олександр знає, що ноти його творів потраплять у двадцять першу збірку «Соборів». Автору-початківцю така увага потрібна. Композиторів в конкурсі представлено аж 48! Хто б знав, що у нашій області стільки дітей пишуть музику. А літераторів все ж більше — 228. Богдан Кузьменко живе та навчається у Божедарівці. Ймовірно, саме це місце дарує йому натхнення. У минулому році Богдан вже перемагав у конкурсі. Й зупинятися не збирається, бо віршІ — частина його життя. Та все ж найбільше серед учасників конкурсу — художників. Понад п’ять сотень! Твори переможців можна буде переглянути на сторінках майбутньої збірки «Собори наших душ» і на обласних виставках.

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