



Собори юних талантів Визначені переможці конкурсів юних літераторів, художників і композиторів під егідою фестивалю «Собори наших душ». В ньому взяли участь близько вісімсот дітей зі всієї області. Збірка «Собори наших душ» — це родзинка, відзнака і найцінніший результат конкурсу. Багато імен юних авторІв стали відомими завдяки саме цьому виданню. Незабаром з’явиться двадцять перший випуск. Олександр знає, що ноти його творів потраплять у двадцять першу збірку «Соборів». Автору-початківцю така увага потрібна. Композиторів в конкурсі представлено аж 48! Хто б знав, що у нашій області стільки дітей пишуть музику. А літераторів все ж більше — 228. Богдан Кузьменко живе та навчається у Божедарівці. Ймовірно, саме це місце дарує йому натхнення. У минулому році Богдан вже перемагав у конкурсі. Й зупинятися не збирається, бо віршІ — частина його життя. Та все ж найбільше серед учасників конкурсу — художників. Понад п’ять сотень! Твори переможців можна буде переглянути на сторінках майбутньої збірки «Собори наших душ» і на обласних виставках.

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