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У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області

22 апреля 2019 18:57

Дніпропетровщина визначилась із своїми політичними вподобаннями. В нашому регіоні у президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 87% виборців. 
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У Дніпрі з’явилося графіті на підтримку жертв терактів на Шрі-Ланці

22 апреля 2019 19:03

Нагадаємо, там пролунала серія потужних вибухів. Загинуло двісті дев’яносто людей, півтисячі отримали поранення. Шестеро небайдужих дніпровців створили графіті у центрі міста, аби показати, що українці співчувають жертвам атак.  Малюнок вигадали самі й чотири години наносили його на стіну одного з місцевих кафе. Міністерство закордонних справ України звертається до громадян, що знаходяться у Шрі-Ланці, уникати місць масового скупчення людей, бути пильними та виконувати усі законні вимоги місцевої влади.

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