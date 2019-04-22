



У Дніпрі з’явилося графіті на підтримку жертв терактів на Шрі-Ланці Нагадаємо, там пролунала серія потужних вибухів. Загинуло двісті дев’яносто людей, півтисячі отримали поранення. Шестеро небайдужих дніпровців створили графіті у центрі міста, аби показати, що українці співчувають жертвам атак. Малюнок вигадали самі й чотири години наносили його на стіну одного з місцевих кафе. Міністерство закордонних справ України звертається до громадян, що знаходяться у Шрі-Ланці, уникати місць масового скупчення людей, бути пильними та виконувати усі законні вимоги місцевої влади.

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