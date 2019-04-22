



Будівельна епопея продовжується Сьогодні одну з частин Нового мосту закрили на ремонт. Цього разу — востаннє, присягаються у мерії. Що мають зробити на переправі, та як до чергових труднощів поставилися автомобілісти. Ранок понеділка. Частина головної переправи Дніпра — перекрита. Інша ж відсьогодні працює у реверсивному режимі. Нагадаємо: 2 смуги на правий берег з 6-ої до 15-ої і лише одна на лівий. З 15-ої — навпаки — дві на лівий і одна на правий. Автомобілісти знову стоять у заторах. Водії обурені: мовляв, частину мосту перекрили, проте ані техніки, ані робітників — не видно. Втім, твердять чиновники, вже незабаром там мають замінити гідроізоляцію та деформаційні шви, покласти новий асфальт. Потім реконструкція чекає й на другу — вже відремонтовану частину мосту. Тож замінити асфальт мають на обох частинах переправи. Триватиме ремонт й під мостом. Міська влада обіцяє встигнути все зробити за 3 місяці. 11 телеканал слідкуватиме за ходом робіт.

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