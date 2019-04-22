



У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області Дніпропетровщина визначилась із своїми політичними вподобаннями. В нашому регіоні у президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 87% виборців. Виборчі комісії працювали не без порушень, кажуть спостерігачі. Окружні, наприклад, робили перерви. Хоча не мали так чинити, доки стовідсотково не опрацьовані усі результати. Були нарікання і на роботу дільничих комісій. Такі порушення на результати голосування вже не вплинуть, кажуть фахівці. Хоча теоретично довірені особи кандидатів могли б подати скарги. На Дніпропетровщині усі 100% протоколів були опрацьовані сьогодні після обіду. Наприклад, до окружної комісії у Соборній райраді їх почали звозити ще після опівночі. Напружена робота тривала до шостої ранку. Деякі протоколи довелося відправляти на уточнення. Тепер окружні комісії повезуть паперові примірники протоколів до ЦВК. Вона ж офіційно оголосить результати виборів. Але після того, як отримає такі ж документи з усіх регіонів.

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