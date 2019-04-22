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Під Нікополем запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні Під Нікополем запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні

22 апреля 2019 18:55

Вона входить до трійки найбільших в Європі. «Зеленої» енергії станції вистачить на 140 тисяч домогосподарств та підприємств регіону. Вартість україно-китайського проекту склала 216 мільйонів євро. Масштаби Нікопольської електростанції вражають. 750 тисяч сонячних панелей — на чотирьохстах гектарах землі.

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У голосуванні другого туру взяли участь 66% виборців області

22 апреля 2019 18:57

Дніпропетровщина визначилась із своїми політичними вподобаннями. В нашому регіоні у президентських перегонах переміг Володимир Зеленський. За нього свої голоси віддали понад 87% виборців.  Виборчі комісії працювали не без порушень, кажуть спостерігачі. Окружні, наприклад, робили перерви. Хоча не мали так чинити, доки стовідсотково не опрацьовані усі результати. Були нарікання і на роботу дільничих комісій. Такі порушення на результати голосування вже не вплинуть, кажуть фахівці. Хоча теоретично довірені особи кандидатів могли б подати скарги. На Дніпропетровщині усі 100% протоколів були опрацьовані сьогодні після обіду. Наприклад, до окружної комісії у Соборній райраді їх почали звозити ще після опівночі. Напружена робота тривала до шостої ранку. Деякі протоколи довелося відправляти на уточнення. Тепер окружні комісії повезуть паперові примірники протоколів до ЦВК. Вона ж офіційно оголосить результати виборів. Але після того, як отримає такі ж документи з усіх регіонів.

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