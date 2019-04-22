



Під Нікополем запрацювала найпотужніша сонячна електростанція в Україні Вона входить до трійки найбільших в Європі. «Зеленої» енергії станції вистачить на 140 тисяч домогосподарств та підприємств регіону. Вартість україно-китайського проекту склала 216 мільйонів євро. Масштаби Нікопольської електростанції вражають. 750 тисяч сонячних панелей — на чотирьохстах гектарах землі. Їхній гарантійний строк — 25 років. Саме звідси частинка «зеленої» енергії прийде в кожний будинок Дніпропетровщини. Потужний об’єкт почали зводити рік тому. Як і планували закінчили вчасно — навесні. Це добрий знак для китайських партнерів, які інвестували у будівництво станції 134 мільйони євро. Сонячну станцію під Нікополем звели на землях колишнього кар’єру, які непридатні для господарства. З появою потужного об’єкта ціна на електропостачання для населення не зміниться. Від нової забудови виграють лише дві місцеві громади. Вони щороку отримуватимуть чималІ кошти від соціального партнерства. Нікопольську сонячну станцію будували понад 1500 україно-китайських фахівців. Проте одним з найбільших в Європі об’єктом «зеленої» енергетики керуватимуть всього 30 фахівців. На досягнутому компанія ДТЕК та її китайські партнери не зупиняються. Вже зараз вони планують будівництво другого, ще більш масштабного об’єкта в Покрові. Його енергетики обіцяють відкрити до кінця року.

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