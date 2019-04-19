



Виставка театральних макетів Він каже, що створює свій театр щоразу ніби у перше. Між тим, працює художником-сценографом вже багато років. Виставку творів Володимира Миколюка відкрили в Академічному театрі драми та комедії. Це перша його виставка. І перша розповідь про тонкощі роботи театрального художника. Художник Володимир Миколюк навмисно зробив таку інсталяцію. Тут можна побачити деталі. наприклад, ось такі чарівні квіти. Вони зроблені з металу, вірніше спаяні. Та що там квіти, він цілі ферми із повним комплектом світлової апаратури відтворює для своїх макетів. Для цієї постановки багато що художник придумав разом із режисером. Дещо вдалося втілити як треба, дещо трішки не дотягнуло, каже художник. Та художник радіє, що вистава вийшла й в неї багато шанувальників. В цьому і є його заслуга. Також Володимир Миколюк дуже цінує задум Жана Мельникова про твір «Диво» за твором Павла Загребельного. У сценічному втіленні це могло бути справжнім вівтарем з іконостасом, що занурює у глибини твору. Кожен план сцени Володимир Миколюк робить з оргскла. Воно прозоре й чарівне. Не так, як на справжній сцені, але це надає простір для фантазії і робить макети окремим витвором мистецтва. Виставка гідна уваги глядачів, але великого натовпу немає, та приходять найдорожчі. З Михайлом Мельником Володимир Миколюк працював над виставою «Парфумер». Це було давно, але Мельник каже, що йому досі подобається естетика художника Миколюка. Найвишуканіші речі зроблені для вистав різних театрів й у різні часи, зараз об’єдналися у єдину експозицію під ім’ям Володимира Миколюка в театрі драми та комедії. Він зараз працює саме тут і ця виставка перша у житті художника. Та митець каже, що його турбує не стільки популярність, скільки безперервність натхнення.

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