



Бігуни — на старт! Трохи більше місяця залишилось до грандіозної спортивної події — Interpipe Dnipro Half Marathon . 26 травня, у день змагань організатори очікують на майже 5 тисяч учасників. Для тих, хто обрав здоровий спосіб життя підготували нові дистанції, збільшили призовий фонд та навіть створили спеціальні медалі для переможців. Interpipe Dnipro Half Marathon вже четвертий рік поспіль збере команди любителів бігу з усієї країни та навіть закордонних гостей. Двадцять шостого травня у змаганнях візьмуть участь навіть атлети з Кенії. Організатори розповіли про зміни у дистанціях. До категорії індивідуальні забіги додали дистанцію у десять кілометрів. А от п’ятикілометрова траса була замінена на міні-марафон у чотири тисячі двісті метрів. Також вже традицією стали підготовчі забіги та відкриті тренування. Олександра Гришина понад десять років займається бігом. Наразі її завдання — пояснити ази цього виду спорту учасникам корпоративних спільнот, які візьмуть участь у полумарафоні. Тренування проходитимуть у трьох містах області — Дніпрі, Новомосковську та Нікополі кожної суботи, починаючи з двадцятого квітня. Значно збільшився й призовий фонд змагань — майже на шістдесят тисяч гривень. І тепер складатиме сто сорок три тисячі. Ці гроші розділять між собою переможці забігів та ті, хто займе другі — п’яті місця. Окрема нагорода у розмірі п’яти тисяч гривень очікує на рекордсмена, який подолає головну дистанцію — двадцять один кілометр — швидше встановленого часу.

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