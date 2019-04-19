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Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

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Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева

19 апреля 2019 18:23

Зірковий спортивний десант. Сьогодні вони покинули усі свої справи, аби долучитися до великого прибирання на території обласної школи спортивних досягнень.  Напередодні Дня довкілля олімпійські чемпіони взялись за лопати та відра та вийшли прибирати, висаджувати дерева та облагороджували територію. У спортивній школі на день довкілля зібрався справжній зірковий десант. Колишні й нинішні вихованці наводять лад на території, висаджують дерева, прибирають після зими в елінгах та сховищах для човнів. Замість вже звичного весла в олімпійської чемпіонки Анастасії Коженкової — в руках відро та лопата. Вона висаджує нові дерева. Не зважаючи на щільний графік тренувань олімпійські чемпіони та призери світових змагань знайшли час аби взяти участь у Дні довкілля. Загалом на території спортивної школи посадили десяток фруктових дерев та прибрали сміття з території парку.

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