11 канал
19 апреля 2019 | 22:57

Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

18:32Виставка театральних макетів
18:24Бігуни — на старт!
18:23Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева
18:08Усі хибні замінування поліція поєднала в єдину справу
18:28Всеукраїнський фестиваль-конкурс імені Фредеріка Шопена
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Вилетів на зустрічну смугу

19 апреля 2019 18:15

Протаранив фуру лоб у лоба і лише дивом вижив. Карколомна ДТП під Петриківкою. 27-річний водій Фольксвагену на єврономерах зненацька втратив кермо і ледь не став жертвою зустрічної вантажівки. В результаті від легковика залишилась лише зім’ята груда металу. Водія з понівеченого салону довелось буквально вирізати. З важкими травмами його доставили до лікарні Кам’янського. А от фура від удару вилетіла у кювет та врізалась у дерево. Її водій на щастя не постраждав. Чи був керманич євробляхи тверезим та що саме змусило його піти на такий фатальний таран — нині встановлюють правоохоронці.

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