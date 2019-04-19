



Вилетів на зустрічну смугу Протаранив фуру лоб у лоба і лише дивом вижив. Карколомна ДТП під Петриківкою. 27-річний водій Фольксвагену на єврономерах зненацька втратив кермо і ледь не став жертвою зустрічної вантажівки. В результаті від легковика залишилась лише зім’ята груда металу. Водія з понівеченого салону довелось буквально вирізати. З важкими травмами його доставили до лікарні Кам’янського. А от фура від удару вилетіла у кювет та врізалась у дерево. Її водій на щастя не постраждав. Чи був керманич євробляхи тверезим та що саме змусило його піти на такий фатальний таран — нині встановлюють правоохоронці.

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