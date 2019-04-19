



Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення? Зранку сімдесятирічна Ніна Федорівна як завжди прийшла скупитися на ринок. І отетеріла від цін. Бідкається, від щойно отриманої пенсії вже майже нічого не лишилося. За овочі тут сьогодні правлять космічні ціни. Цибуля — по 32 гривні, капуста по 30, морква — 17 гривень кілограм. Ранкові клієнтки міркують, чому так дорого. У продавців — своя версія. У супермаркетах ситуація трохи краща. Тут дешевші морква, картопля та капуста. Натомість вартість цибулі б’є рекорди. Неприємним сюрпризом здорожчання стало й для працівників магазину. Кажуть, цибуля менш ніж за добу зросла в ціні аж на 10 гривень. Ринкові аналітики пояснюють: передумови для здорожчання виникли ще в середині минулого року. Тоді овочів з так званого борщового набору вродило на 10 відсотків менше ніж зазвичай. І все б нічого, якщо б якість зібраного врожаю не була катастрофічно низькою. Вперше в історії незалежної України ще з осені виробники почали шукати імпортну цибулю. Вибір зупинили на Казахстані та Азербайджані. Переважно її ми зараз і бачимо на прилавках. Врожай капусти був трохи більший, та її переважно розпродали за кордон. Тепер бідкаємося. Експерт заспокоює: незабаром до нас приїде імпортна цибуля, тому вже за тиждень гуртові ціни впадуть. Скільки триматимуться роздрібні в супермаркетах та на ринках — невідомо. Все залежить від запасів продуктів, придбаних за високими цінами. Поки ж дніпряни змушені міркувати — як зекономити.

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