11 канал
19 апреля 2019 | 22:57

Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

18:32Виставка театральних макетів
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18:23Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева
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Усі хибні замінування поліція поєднала в єдину справу

19 апреля 2019 18:08

Кримінальне провадження розслідують за статтею терористичний акт. Слідчі припускають, що інформація про вибухівку надходила з одного джерела. Загалом у четвер, 18-го квітня було шістнадцять повідомлень про замінування будівель та об’єктів у Дніпрі. Серед них чотири мости, п’ять шкіл, три районні ради, головний поштамт. І надвечір довелося понервувати мешканцям одного з будинків на житломасиві Тополя.  Повідомлення про вибухівку надходили електронною поштою на адреси установ та організацій. Тож до розслідування долучили кіберполіцію. Займається цією справою й СБУ. На кожен об’єкт виїжджали слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки. В поліції кажуть, що залучили колосальні людські та матеріальні ресурси. Один виклик на мінування коштує від десяти до тридцяти тисяч гривень. А грошові збитки установ та підприємств навряд чи колись будуть обчислені. Тому законодавство передбачає досить суворе покарання за хибні повідомлення про небезпеку — до десяти років ув’язнення. Юристи ж кажуть — не можна плутати неправдиві повідомлення про мінування — з інформацію про підозрілі предмети, про які іноді повідомляють пильні громадяни. З усієї історії повідомлень про мінування в Дніпрі — усі були хибними. Єдині вибухи, які дійсно сталися на вулицях міста прогриміли у квітні 2012. То були саморобні бомби, які заклали у сміттєві урни на центральному проспекті. Тоді постраждало двадцять сім осіб.

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