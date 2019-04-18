



Всеукраїнський фестиваль-конкурс імені Фредеріка Шопена Унікальне культурне явище Дніпра. Проходить фестиваль вже у 23 раз! І знов подарував відкриття юних зірок фортепіанного мистецтва з різних міст країни. Дев’ять учасників гала-концерту — всі переможці конкурсу. В основній програмі було п’ятдесят. У минулому році ІбрагІм був найкращім в молодшій віковій групі, тому що навчається гри на інструменті всього чотири роки. Але ж в Ібрагіма рік йде за два, каже його викладач і він дуже виріс у майстерності. Постійно бере участь у конкурсах. Ми попросили ІбрагІма зіграти трішечки перед концертом. Хоча це поза правилами, не можна перевантажувати себе перед програмою. Треба лише розігріти руки. В кожного виконавця своя історія взаємин із музикою. І вона починається звісно у ранньому дитинстві. Сергій Карпенко амбітна молода людина. Прагне побувати на багатьох європейських конкурсах. Але перемога в Дніпровськом дуже радує Сергія, тому що викладач задоволена. Члени журі відзначають збільшення талантів на цьому дитячо-юнацькому виконавчому форумі. Конкурс помічають й на рівні міської влади. Вже три роки учасників серйозно стимулює програма мера Дніпра «Культурна столиця». Переможці отримують грошові премії. У програму фестивалю обов’язково входять майстер-класи. Підходу до музики Шопена треба навчати в першу чергу викладачів, кажуть знавці. І ще дуже важливо, щоб і у містах звідкіля приїхали конкурсанти знали своїх зірок.

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