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Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

18:32Виставка театральних макетів
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18:23Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева
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Мистецькі шедеври на фасадах багатоповерхівок

18 апреля 2019 18:24

Мистецькі шедеври на фасадах багатоповерхівок! Гігантська копія картини Євгенії Гапчинської прикрасила один з будинків на Лівобережжі Дніпра. Роботу виконали дві місцеві художниці в рамках Мурал-фесту.  Попередньо отримавши дозвіл в авторки! Лялькову красуню — в шість поверхів — роздивлялася і наша знімальна група. Українська красуня, намальована в фірмовому стилі Гапчинської, відтепер посміхається з фасаду багатоповерхівки на вулиці Калинова. «Хлібець з салом» — так назвала свою роботу відома українська художниця Євгенія Гапчинська. Чому обрала таку назву — питань не виникає ні в кого. Місцеві мешканці — у захваті! Мурал за ескізом Гапчинської — третій, який малювала художниця Людмила Кирилюк. Каже: створювала цей мурал з великим задоволенням, адже дітям таке дуже подобається. На роботу в художників пішло близько місяця. За час фестивалю 2018- 2019 в різних куточках міста було створено чотири мурали, всього ж у Дніпрі їх зараз чотирнадцять. До речі, авторські права дотримані — Євгенія Гапчинська офіційно дала згоду на створення муралу за її ескізом.

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