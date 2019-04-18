Гонитва зі стріляниною у Дніпрі

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?
Копи наздоганяли підозрюваних, але ті втекли, побивши декілька автівок. Переполох в одному зі спальних районів міста! Патрульні побачили підозрілий «Опель» — з викраденими номерами. Люди в авто спілкуватися не схотіли, зненацька наїхали на копа, вдарили поліцейське авто і помчали геть. Постріли втікачів також не зупинили. Патрульні почали переслідування. Зрештою розбитий Опель знайшли покинутим у дворі багатоповерхівки. Поліція нині розшукує втікачів та утримується від коментарів. Відомо, що ці злодії викрадали речі та гроші із чужих машин. На їхньому рахунку десятки епізодів. Життю ж постраждалого патрульного нині нічого не загрожує.