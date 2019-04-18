11 канал
19 апреля 2019 | 22:57

Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

18:32Виставка театральних макетів
18:24Бігуни — на старт!
18:23Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева
18:15Вилетів на зустрічну смугу
18:08Усі хибні замінування поліція поєднала в єдину справу
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Місто накрила небачена хвиля мінувань

18 апреля 2019 18:13

Без жодних вимог та мотиву, беззупинно вже другу добу поспіль анонім надсилає погрози про закладені бомби. Лише сьогодні — це понад десяток об’єктів, навіть стратегічних. Мости та заводи, адмінбудівлі та метро, готелі та школи!  Справжня терористична атака у Дніпрі! Школа номер 2 — вона одна з тих, які сьогодні начебто замінували. Зараз 12 ранку. Всередину нікого не пускають правоохоронці. Поруч традиційно чергують медики, рятувальників немає певно тому що за декілька метрів — пожежна частина. На вулиці переважно вчителі тому що, кажуть, більшість дітей вже відпустили по домівках. Сьогодні мінувати у Дніпрі почали із самого ранку: 4 школи, 3 заводи та 3 райради. Загалом 10 об’єктів лише за 2 години. А вже по обіді з’являється повідомлення про замінування трьох мостів — Нового, Амурського та Кайдацького. Їх ретельно перевіряють зверху, а з низу обстежують за допомогою катера, проте рух транспорту не перекривають. Буквально одразу надходить повідомлення про вибухівку у Головпоштамті. Поліцейські оточують район, із будівлі евакуюють кілька десятків людей. Містяни до псевдомінувань ставляться неоднозначно. Загалом за дві доби мінують понад два десятки об’єктів. Міська Рада, управління юстиції та статистики, метро, авто- та залізничний вокзали, готелі. Всюди аналогічні повідомлення. Без вимог та навіть мотиву — мінер погрожує пустити усе в повітря. Такі листи надходять на електронні адреси організацій і вже самі містяни повідомляли копів. Міський Голова Дніпра припускає: це справа рук російських спецслужб. Усі повідомлення, на щастя, виявляються хибними. Кримінальне провадження правоохоронці відкривають за статтею теракт. Якщо анонімних терористів таки знайдуть, зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

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