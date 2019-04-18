



Культуру паркувань — у маси Півтори тисячі постанов та понад сто евакуйованих авто. У міськраді відзвітували про перші підсумки роботи паркувальної інспекції. А також представили інноваційний додаток для смартфонів, який має зробити процес паркування комфортнішим та навіть надасть можливість економити. Ось так за пару кліків тепер у Дніпрі можна оплатити паркування. У міськраді презентують новий додаток для смартфонів Unip. Він на відміну від паркоматів дає можливість сплачувати за кожну хвилину паркування. Тарифікація починається після безкоштовних 15-ти хвилин. Для Дніпра його розробила київська фірма. Витрати покрив міський оператор паркування. На карту нанесли усі платні майданчики міста. На додачу — анонсували паркувальний абонемент на місяць. Вже за 2—3 тижні його можна буде придбати за 1500 гривень. Тих хто не платитиме за паркування або паркуватиметься не за правилами — штрафуватимуть. Тільки минулого місяці інспектори з паркування виписали півтори тисячі постанов та евакуювали більше сотні авто. Якщо ви таки потрапили під гарячу руку інспекторів і вам виписали штраф — не засмучуйтеся!Перші 10 днів на оплату штрафу діє знижка у 50%.

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