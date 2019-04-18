11 канал
19 апреля 2019 | 22:57

Капуста по 30, а цибуля - майже по 34 гривні за кілограм Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм

19 апреля 2019 18:10

Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?

18:32Виставка театральних макетів
18:24Бігуни — на старт!
18:23Олімпійські чемпіони вийшли висаджувати дерева
18:15Вилетів на зустрічну смугу
18:08Усі хибні замінування поліція поєднала в єдину справу
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Культуру паркувань — у маси

18 апреля 2019 18:10

Півтори тисячі постанов та понад сто евакуйованих авто. У міськраді відзвітували про перші підсумки роботи паркувальної інспекції. А також представили інноваційний додаток для смартфонів, який має зробити процес паркування комфортнішим та  навіть надасть можливість економити. Ось так за пару кліків тепер у Дніпрі можна оплатити паркування. У міськраді презентують новий додаток для смартфонів Unip. Він на відміну від паркоматів дає можливість сплачувати за кожну хвилину паркування. Тарифікація починається після безкоштовних 15-ти хвилин. Для Дніпра його розробила київська фірма. Витрати покрив міський оператор паркування. На карту нанесли усі платні майданчики міста. На додачу — анонсували паркувальний абонемент на місяць. Вже за 2—3 тижні його можна буде придбати за 1500 гривень. Тих хто не платитиме за паркування або паркуватиметься не за правилами — штрафуватимуть. Тільки минулого місяці інспектори з паркування виписали півтори тисячі постанов та евакуювали більше сотні авто. Якщо ви таки потрапили під гарячу руку інспекторів і вам виписали штраф — не засмучуйтеся!Перші 10 днів на оплату штрафу діє знижка у 50%.

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