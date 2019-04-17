Музика без меж

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19 апреля 2019 | 22:58
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Капуста по 30, а цибуля — майже по 34 гривні за кілограм19 апреля 2019 18:10
Суто українські овочі зненацька стали дорожчими за заморські фрукти. На ринках та в супермаркетах — дніпрян шокував стрибок цін. І виросли вони буквально за тиждень. Що саме стало причиною та чи варто чекати здешевлення?
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