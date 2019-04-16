Театр у театрі

Ювілей святкує Дніпро -1. Його бійці були одними з перших, хто у 14-у році пішли боронити країну. Вони і зараз продовжують нести службу у зоні Операції об’єднаних сил. В історії підрозділу — чимало перемог і трагічних подій. За п’ять років Дніпро-1 втратив тридцять одного побратима. За ними сьогодні провели панахиду. А найкращим бійцям вручили нагороди та пам’ятні подарунки.
Прем’єра вистави «За лаштунками» в Академічному Театрі драми та комедії лише готується. Режисер перевіряє, як реагує глядацька зала на гру акторів. Для цього трупа робить допрем’єрні покази. На одному з них побувала знімальна група новин.
І ще не таке буває на репетиціях. Але вони завершені й все готово до першого допрем’єрного показу. Зроблено багато закладок — загадок. До чого тут ця страва, знав напевно автор п’єси в якого сардини — обов’язковий атрибут навколо якого все крутиться. П’єса Майкла Фрейна називається «Сардини». Постановка дніпровського театру має назву «За лаштунками», яка відразу визначає місце дії — театр. Взагалі ж винуватицею цієї постановки є Людмила Вороніна, яка запропонувала Вікторії Чернової узяти в роботу «Сардини». Вікторія сама переклала англійську п’єсу у пошуку ключа до серця акторів та глядачів. Глядач начеб то потрапляє на репетицію, де персонаж режисер та герої актори розігрують один одного. Насправді, це так. Актори та режисер створюють світ в існування якого хочеться вірити. Адже все це намальоване та скляне з пап’є-маше. Передпоказ прем’єрної вистави трупа робить для того, щоб перевірити, як реагує зала. Чи правильно розставлені акценти. Та чи дійсно важливо просто сміятися у будь-які часи та над будь-яким приводом. Хай навіть цей привод — якісь сардини. Прем’єра цього «театру» в театрі драми та комедії відбудеться 19 квітня.