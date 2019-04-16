



Проти шахраїв, аферистів та грабіжників Майже 260 пенсіонерів Дніпра сьогодні вчилися розпізнавати та уникати злодіїв. У пансіонаті табору «Золотий вік» організували спеціальну лекцію. Фахівець розповідав — як треба розмовляти з шахраями та поводитись у підозрілих ситуаціях. Урок з безпеки слухали й ми. Пані Наталя ледь не стала жертвою аферистів буквально кілька тижнів тому. На телефон жінки надійшло смс, у якому повідомлялося, що її банківська картка заблокована і на ній немає ні копійчини. А нижче — номери, за якими допоможуть розв’язати проблему. Саме люди похилого віку — то найлегша здобич для аферистів. Так одного разу без пенсії ледь не залишилась Любов Григорівна. На щастя, тоді усе обійшлося. Однак тепер жінка хоче навчитися захищати себе перед злодюжками. Послухати лекцію прийшли понад двісті п’ятдесят осіб. Розпізнавати кіберзлочинців, телефонних аферистів та інших шахраїв пенсіонерів вчив інспектор «Муніципальної варти». За його словами, найчастіше літніх людей ошукують чи грабують на вулицях, або через банківські картки. Якщо виникла підозра, що ви стали жертвою фінансової махінації, слід одразу викликати поліцію. Адже шахрайських схем, за якими видурюють гроші — безліч. Не варто довіряти підозріло щедрим пропозиціям, безкоштовним подарункам та неймовірним призам. Також краще ігнорувати інформацію, яку вам повідомляють з незнайомого номеру.

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