



Порушення при формуванні виборчих комісій Другий тур обрання Президента — наближається. Спостерігачі вже повідомляють про порушення законодавства. Чи не по усіх округах області фіксують випадки, коли спостерігачі водночас є членами комісії. За законом — так не повинно бути. У комітеті виборців вважають — до помилок привела погана підготовка людей до роботи на дільницях. Ситуацію треба негайно виправляти. Адже такі особи ризикують бути взагалі не допущені до виборчого процесу.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



