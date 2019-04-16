11 канал
17 апреля 2019 | 10:16

П'ятиріччя легендарного полку П’ятиріччя легендарного полку

16 апреля 2019 18:45

Ювілей святкує Дніпро -1. Його бійці були одними з перших, хто у 14-у році пішли боронити країну. Вони і зараз продовжують нести службу у зоні Операції об’єднаних сил. В історії підрозділу — чимало перемог і трагічних подій. За п’ять років Дніпро-1 втратив тридцять одного побратима. За ними сьогодні провели панахиду. А найкращим бійцям вручили нагороди та пам’ятні подарунки.
18:54Театр у театрі
18:52Проти шахраїв, аферистів та грабіжників
18:49Ями по коліна на трасі державного значення — й перекриття дороги
18:3811 канал продовжує проект «Даруй добро»
19:23За останній місяць в лісових масивах зафіксовано вже 8 загорянь
НОВОСТИ АНОНСЫ ПРОГРАММЫ РЕКЛАМА
Сервисы

Порушення при формуванні виборчих комісій

16 апреля 2019 18:51

Другий тур обрання Президента — наближається. Спостерігачі вже повідомляють про порушення законодавства. Чи не по усіх округах області фіксують випадки, коли спостерігачі водночас є членами комісії.  За законом — так не повинно бути. У комітеті виборців вважають — до помилок привела погана підготовка людей до роботи на дільницях. Ситуацію треба негайно виправляти. Адже такі особи ризикують бути взагалі не допущені до виборчого процесу.

Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты.
Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей.

Мы на Google +
Мы на YouTube 11channel


ПОГОДА
Днем

Температура: 10 С°

Ветер: 7,78 м/с

Ночью

Температура: 3 С°

Ветер: 7,78 м/с

КУРСЫ ВАЛЮТ
 EUR   30.21
 RUB   0.42
 USD   26.72
10:00Всё будет хорошо
11:35В поисках истины
12:25Анекдоты по-украински
Телепрограмма:
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
11 КАНАЛ
ТЕЛЕПРОГРАММА ПРЯМОЙ ЭФИР ВАКАНСИИ О КАНАЛЕ
 
Поиск по сайту:
Copyright © 1998-2019 «11 канал» . Все права защищены.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с украинским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах.
Использование любых аудио-, фото- и видеоматериалов, размещенных на сайте, допускается только с разрешения правообладателя и ссылкой на www.11tv.dp.ua
При любом использовании материалов сайта, гиперссылка на www.11tv.dp.ua обязательна.
Google+