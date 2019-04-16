Порушення при формуванні виборчих комісій

Ювілей святкує Дніпро -1. Його бійці були одними з перших, хто у 14-у році пішли боронити країну. Вони і зараз продовжують нести службу у зоні Операції об’єднаних сил. В історії підрозділу — чимало перемог і трагічних подій. За п’ять років Дніпро-1 втратив тридцять одного побратима. За ними сьогодні провели панахиду. А найкращим бійцям вручили нагороди та пам’ятні подарунки.
Другий тур обрання Президента — наближається. Спостерігачі вже повідомляють про порушення законодавства. Чи не по усіх округах області фіксують випадки, коли спостерігачі водночас є членами комісії. За законом — так не повинно бути. У комітеті виборців вважають — до помилок привела погана підготовка людей до роботи на дільницях. Ситуацію треба негайно виправляти. Адже такі особи ризикують бути взагалі не допущені до виборчого процесу.