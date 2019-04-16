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П'ятиріччя легендарного полку П’ятиріччя легендарного полку

16 апреля 2019 18:45

Ювілей святкує Дніпро -1. Його бійці були одними з перших, хто у 14-у році пішли боронити країну. Вони і зараз продовжують нести службу у зоні Операції об’єднаних сил. В історії підрозділу — чимало перемог і трагічних подій. За п’ять років Дніпро-1 втратив тридцять одного побратима. За ними сьогодні провели панахиду. А найкращим бійцям вручили нагороди та пам’ятні подарунки.
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Ями по коліна на трасі державного значення — й перекриття дороги

16 апреля 2019 18:49

Жителі селища Чкалове вже вдруге вийшли на пікет. Нагадаємо, в середі березня селяни вже страйкували та вимагали капітально відремонтувати аварійну трасу. На думку людей — їх не почули. Тому місцеві перекрили дорогу на в’їзді в селище   й кілька годин не пропускали жоден транспорт.

Величезними ямами вкрита вся ділянка дороги від Нікополя до села Чкалове. Це близько 20 кілометрів. Місцеві жителі у розпачі, адже автівки постійно ламаються. Місцеві кажуть: вже багато років відрізок траси Нікополь-Чкалове не бачив ремонту. Через суцільні ями рейсові автобуси до села частково скасовували. Після пікету, що був минулого місяця, селяни зібрали близько тисячі підписів. Їх прохання — відремонтувати трасу — ніби почули у Києві. Аварійну ділянку обстежили фахівці та пообіцяли зробити лише Ямковий ремонт. Про капітальний поки мова не йде. Бо дорога не належить облавтодору. Місцеві ж певні: ямковий ремонт — то курям на сміх. У відписки чиновників люди не вірять і вимагають лише капітального ремонту дороги. Жителі селища Чкалове кажуть: у них немає іншого виходу окрім протесту. Добиваючись ремонту траси, готові виходити на перекриття дороги щовихідних.

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