



Ями по коліна на трасі державного значення — й перекриття дороги Жителі селища Чкалове вже вдруге вийшли на пікет. Нагадаємо, в середі березня селяни вже страйкували та вимагали капітально відремонтувати аварійну трасу. На думку людей — їх не почули. Тому місцеві перекрили дорогу на в’їзді в селище й кілька годин не пропускали жоден транспорт. Величезними ямами вкрита вся ділянка дороги від Нікополя до села Чкалове. Це близько 20 кілометрів. Місцеві жителі у розпачі, адже автівки постійно ламаються. Місцеві кажуть: вже багато років відрізок траси Нікополь-Чкалове не бачив ремонту. Через суцільні ями рейсові автобуси до села частково скасовували. Після пікету, що був минулого місяця, селяни зібрали близько тисячі підписів. Їх прохання — відремонтувати трасу — ніби почули у Києві. Аварійну ділянку обстежили фахівці та пообіцяли зробити лише Ямковий ремонт. Про капітальний поки мова не йде. Бо дорога не належить облавтодору. Місцеві ж певні: ямковий ремонт — то курям на сміх. У відписки чиновників люди не вірять і вимагають лише капітального ремонту дороги. Жителі селища Чкалове кажуть: у них немає іншого виходу окрім протесту. Добиваючись ремонту траси, готові виходити на перекриття дороги щовихідних.

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