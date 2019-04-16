



П’ятиріччя легендарного полку Ювілей святкує Дніпро -1. Його бійці були одними з перших, хто у 14-у році пішли боронити країну. Вони і зараз продовжують нести службу у зоні Операції об’єднаних сил. В історії підрозділу — чимало перемог і трагічних подій. За п’ять років Дніпро-1 втратив тридцять одного побратима. За ними сьогодні провели панахиду. А найкращим бійцям вручили нагороди та пам’ятні подарунки. Звільнення Маріуполя, бої за Піски, Іловайськ, Авдіївку, Чермалик, Лебединське. За плечима полку Дніпро-1 чимало гарячих точок на Сході. Його бійці одними з перших у 2014-у пішли захищати Україну від окупантів. Серед добровольців, які склали першу роту тоді ще батальйону, був і Роман Зіненко. Хоч його найменшій, третій донечці тільки-но виповнилося 20 днів, чоловік пішов боронити країну. Був і під Іловайськом. Вже коли закінчив службу, усі свої спогади — виклав у книзі. Під Іловайськом отримав тяжке поранення і син Галини Кузьменко — Андрій. Жінка розповідає, він довго не виходив на зв’язок. А потім їй повідомили — син у тяжкому стані у лікарні Мечникова. Медики боролися за життя бійця до останнього. Та й вона сподівалася, що материнська любов підніме сина на ноги. Донька Андрія — Надійка вже ніколи не побачить тата. Дівчинці не було і чотирьох, коли він пішов воювати. Та вона добре пам’ятає, яким героєм був її батько. Пройшов шляхами війни з полком і Сергій Косенко. Чоловік служить у Дніпрі -1 вже четвертий рік, був двічі важко поранений. Найтяжче згадувати події червня 2014. Тоді на блокпосту перед Донецьком смертник підірвав мікроавтобус, начинений вибухівкою. Після закінчення служби у полку, частина бійців Дніпро -1 пішла служити до нової поліції. Тепер вони захищають порядок по всій Україні. До 5 річниці створення Дніпра -1, найкращі бійці отримали нагороди та відзнаки. А від міського голови Бориса Філатова ще й особливий подарунок. Частина бійців вже найближчим часом відправиться до Мар’їнки, де базується полк. Там вони охороняють порядок та захищають місцевих мешканців. Адже бойові дії тривають, вулиці Мар’їнки і досі періодично прострілюються снайперами.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



