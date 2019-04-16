



11 канал продовжує проект «Даруй добро» Разом з Андрієм, мешканцем геріатричного пансіонату, знімальна група опановувала східну техніку створення зображень на воді. Річ у тому, що хлопець дуже любить мистецтво й потроху малює. Зізнався, що хотів би спробувати щось незвичне. Про те, як втілюються бажання - далі. Наш сьогоднішній герой — трохи сором’язливий та дуже добрий хлопець на ім’я Дмитро. У пансіонаті він мешкає вже чотири роки. Оселився тут після смерті найріднішої людини — мами. Без діла наш герой не сидить — повсякчас намагається себе чимось зайняти. Допомагає по господарству, читає, іноді й малює. Про свою творчість каже — зазвичай це найпростіші малюнки. Тож ми вирішили втілити у життя бажання спробувати щось незвичайне. І запрошуємо нашого героя на майстерклас з ебру. Це мистецтво прийшло до нас зі сходу. І дивує, насамперед тим, що замість полотна тут використовують воду. Майстер пояснює: до води додають загущувач, аби фарби залишалися на поверхні. Вони, до речі, спеціальні — на основі натурального пігменту та жовчі бика. Надія запевняє — навіть людина, яка абсолютно не вміє малювати з першого разу справиться. Тож стаємо до справи. Спеціальними пензлями фарби набризкують на поверхню. І ось перше диво — кольорові краплі не змішуються. Дмитра незвичайне мистецтво захоплює одразу. Спершу його рухи трохи непевні, але з кожною спробою — виходить все краще. Фарби гарно розтікаються по поверхні. І за допомогою тонких паличок та гребеня художник надає колам на воді різних форм. І ось найголовніше хімічне диво. З малюнку на воді — виходить справжня картина. Наш герой так захопився, що час сплив непомітно. Творчу студію Майстер-клас Дмитро покидає у доброму гуморі. На згадку забирає свої картини та подарунок від 11 каналу.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



