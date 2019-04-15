



За останній місяць в лісових масивах зафіксовано вже 8 загорянь Ситуацію рятує дощова погода, що зараз встановилась. Але в лісгоспах з острахом очікують на великодні канікули. Коли традиційно люди виходять на природу і влаштовують пікніки. Саме тоді трапляється велика кількість пожеж. Лісники закликають бути обережнішими та не нехтувати запобіжними заходами. Також просять дачників та селян не палити траву. Адже часто вогонь від таких підпалів переходить на лісові масиви.

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