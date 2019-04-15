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Складний вікенд у рятувальників - сім повідомлень про замінування Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування

15 апреля 2019 19:16

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.

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За останній місяць в лісових масивах зафіксовано вже 8 загорянь

15 апреля 2019 19:23

Ситуацію рятує дощова погода, що зараз встановилась. Але в лісгоспах з острахом очікують на великодні канікули. Коли традиційно люди виходять на природу і влаштовують пікніки. Саме тоді трапляється велика кількість пожеж. Лісники закликають бути обережнішими та не нехтувати запобіжними заходами. Також просять дачників та селян не палити траву. Адже часто вогонь від таких підпалів переходить на лісові масиви.

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