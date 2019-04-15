До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.
Про таке йдеться в постанові Великої палати Верховного суду України. Суперечки щодо кредитів в іноземній валюті точились більше як 10 років. Ще з першого масштабного здорожчання долару. Тоді деякі суди навіть йшли на поступки, та дозволяли повертати кошти у гривнях. У 2014-му Верховний Суд визнав, що незалежно від того, у якій валюті брався кредит, повертати його — у гривні. Тепер Велика Палата відступила від цих висновків. І визначила — виплачувати кошти позичальник має у тій валюті, у якій брав.