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Складний вікенд у рятувальників - сім повідомлень про замінування Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування

15 апреля 2019 19:16

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.

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Взяв кредит у доларах — поверни позику у них же

15 апреля 2019 19:22

Про таке йдеться в постанові Великої палати Верховного суду України. Суперечки щодо кредитів в іноземній валюті точились більше як 10 років.  Ще з першого масштабного здорожчання долару. Тоді деякі суди навіть йшли на поступки, та дозволяли повертати кошти у гривнях. У 2014-му Верховний Суд визнав, що незалежно від того, у якій валюті брався кредит, повертати його — у гривні. Тепер Велика Палата відступила від цих висновків. І визначила — виплачувати кошти позичальник має у тій валюті, у якій брав.

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