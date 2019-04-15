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Складний вікенд у рятувальників - сім повідомлень про замінування Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування

15 апреля 2019 19:16

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.

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Міське сміттєзвалище розширюють

15 апреля 2019 19:21

Правобережний полігон вже влітку має отримати ще один пусковий комплекс, четвертий за рахунком. Адже той, що працює зараз — майже переповнений. За оцінками департаменту екології, нова черга полігону зможе прийняти понад триста тисяч тонн відходів.

Це — Правобережний полігон твердих побутових відходів. Загальна його площа — більш як сто тридцять гектарів. Вона поділяється на чотири пускові майданчики. Перший — закритий ще у п’ятнадцятому році. Другий — приймає останні тонни сміття, після чого його законсервують. А ось тут — будують вже новий, який має запрацювати через декілька місяців. Загалом на будівництво нового пускового майданчика з бюджету виділили більше як сімдесят мільйонів гривень. Також автори проекту планують прокласти труби для відводу газу зі звалища. Зібраний ресурс зможуть використовувати у промислових цілях. Окрім цього комунальники проводять підготовчі роботи до відкриття сортувальної лінії, яка зможе приймати п’ятдесят тисяч кубічних метрів сміття на рік. Це повинно зменшити об’єм відходів, що тут складують, приблизно на десять відсотків. А от точну дату створення повноцінного сміттєсортувального комплексу — чиновники досі не називають.

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