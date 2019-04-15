Злива зі стелі

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.
Квітневий дощ влаштував чимало проблем мешканцям багатоповерхівки на житломасиві Покровський. Дах там настільки дірявий, що водою залило чотири поверхи! Місцеві розповідають: згори ллється вже багато років. Оббили пороги всіх комунальних служб, та результатів — жодних. З року в рік людям обіцяють відремонтувати покрівлю. На ділі ж ремонтників тут не бачили ніколи.
Це відео сьогодні зранку зняла Ксенія — мешканка останнього — дев’ятого — поверху. З люстри справжній водоспад! Нашій знімальній групі жінка показує наслідки. Молода родина тільки-но зробила ремонт, а вже всюди облущені шпалери, волога та пліснява. Місцеві розповідають: все через дірявий дах. Він настільки протікає, що затоплює квартири з дев’ятого до п’ятого поверху. Рятуються ось такими тазиками. Проблема існує багато років, тож люди встигли звернутися всюди — від житлосервісу до мера та навіть президента! Результатів жодних. Тільки порожні обіцянки. До комунальників звернулася і знімальна група. Час для зустрічі з нами вони не знайшли. Надали письмову відповідь. Дійсно, про проблему знають. І вкотре обіцяють її вирішити:
«ДО КІНЦЯ КВІТНЯ ПРОЕКТ НА РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДЕ ВИКОНАНО. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРИ ДОСТАТНЬОМУ ФІНАНСУВАННІ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДЕ ВИКОНАНО ПРОТЯГОМ ПОТОЧНОГО РОКУ»
Найближчі дні синоптики обіцяють дощі, та й травневі зливи ще попереду. Тож залишається сподіватися, що фінансування буде достатнім і багаторічні страждання на Метробудівській, п’ять