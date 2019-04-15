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Складний вікенд у рятувальників - сім повідомлень про замінування Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування

15 апреля 2019 19:16

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.

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Злива зі стелі

15 апреля 2019 19:18

Квітневий дощ влаштував чимало проблем мешканцям багатоповерхівки на житломасиві Покровський. Дах там настільки дірявий, що водою залило чотири поверхи!  Місцеві розповідають: згори ллється вже багато років. Оббили пороги всіх комунальних служб, та результатів — жодних. З року в рік людям обіцяють відремонтувати покрівлю. На ділі ж ремонтників тут не бачили ніколи.

Це відео сьогодні зранку зняла Ксенія — мешканка останнього — дев’ятого — поверху. З люстри справжній водоспад! Нашій знімальній групі жінка показує наслідки. Молода родина тільки-но зробила ремонт, а вже всюди облущені шпалери, волога та пліснява. Місцеві розповідають: все через дірявий дах. Він настільки протікає, що затоплює квартири з дев’ятого до п’ятого поверху. Рятуються ось такими тазиками. Проблема існує багато років, тож люди встигли звернутися всюди — від житлосервісу до мера та навіть президента! Результатів жодних. Тільки порожні обіцянки. До комунальників звернулася і знімальна група. Час для зустрічі з нами вони не знайшли. Надали письмову відповідь. Дійсно, про проблему знають. І вкотре обіцяють її вирішити:

«ДО КІНЦЯ КВІТНЯ ПРОЕКТ НА РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДЕ ВИКОНАНО. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПРИ ДОСТАТНЬОМУ ФІНАНСУВАННІ З МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДЕ ВИКОНАНО ПРОТЯГОМ ПОТОЧНОГО РОКУ»

Найближчі дні синоптики обіцяють дощі, та й травневі зливи ще попереду. Тож залишається сподіватися, що фінансування буде достатнім і багаторічні страждання на Метробудівській, п’ять

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