



Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників. Як збираються ловити телефонного терориста — сьогодні розповідали поліцейські. Інформація про перше мінування з’явилася ввечері 12-го квітня. Під загрозою вибуху опинився торговельний центр Караван. А вже в неділю телефонний терорист повідомив про бомби у залі очікування аеропорту «Дніпропетровськ», згодом — у центрах Дафі та Пасаж, а потім і у Каравані. Надвечір рятувальникам довелося евакуювати мешканців трьох готелів у середмісті. Поліція та надзвичайники певні — телефонні терористи намагаються розгойдати громадський спокій. Як відомо, у день першого туру було неправдиве повідомлення про замінування метро. А тиждень тому — торговельного центру. Жодне із замінувань не підтвердилось і обійшлося без постраждалих. Проте, ідентифікувати особу телефонного мінера не вдалося. Телефонувати могли звідки завгодно, навіть з закордону — кажуть в поліції. Тож відстежити дзвінки не встигли. Та найбільша проблема, стверджують рятувальники, — не мінери, і навіть не велика кількість повідомлень. Дніпряни байдуже поставилися до евакуації та заважали надзвичайникам шукати можливу вибухівку. Особливо важко прийшлося фахівцям у розважальних центрах. Хибні мінування вже дійсно стали чимось звичним для Дніпра. Тільки з початку цього року жертвами телефонних терористів стали розважальні центри, станції метрополітену та навіть суди.

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