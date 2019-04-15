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Складний вікенд у рятувальників - сім повідомлень про замінування Складний вікенд у рятувальників — сім повідомлень про замінування

15 апреля 2019 19:16

До списку потрапили аеропорт, декілька готелів та розважальних центрів. Через гарячу лінію «102» надійшли повідомлення про нібито заміновані будівлі. Тільки рятувальників для перевірки об’єктів залучили понад 40 працівників.

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100 тисяч гривень за вандалів!

15 апреля 2019 19:11

Міський голова Борис Філатов нарешті нагородив дніпрян та правоохоронців, що допомогли упіймати хуліганів. Нагадаємо, минулого місяця останні спаплюжили пам’ятник Олександру Полю рекламою наркотиків. На додачу мер застеріг тих, хто псує комунальне майно та продемонстрував роботу ситуаційного центру. 

По 25 тисяч гривень кожному. Сьогодні у міськраді двоє дніпрян, що допомогли впізнати вандалів, отримують обіцяну винагороду. Ще 50 тисяч поділять між собою копи. Вони витратили кілька днів аби ідентифікувати порушників на десятках камер відеоспостереження, що відстежують ситуацію в центрі міста. А потім — довели їхню провину. Тепер сімнадцятирічні хулігани — на обліку у соцслужб та правоохоронців, а їхнім батькам за неналежне виконання обов’язків загрожує понад півтори тисячі гривень штрафу. Міський голова попереджає: завдяки сотням камер відеоспостереження, прославитися на все місто може кожен хуліган. Ось приміром, цей чоловік, який сплутав пам’ятник Слави з туалетом. А це — група іноземних студентів медичної академії розмальовує багатостраждальну кулю на Набережній. У мерії звертаються до усіх небайдужих: якщо ви стали очевидцем псування чи крадіжки комунального майна, фіксуйте порушення на мобільний телефон та звертайтеся до поліції. Якщо хуліганів вдасться притягти до відповідальності — на пильних дніпрян чекатиме винагорода з міського бюджету.

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