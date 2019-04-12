11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

19:05Здати кров заради порятунку
19:03Щасливий день для сотні родин!
19:00В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
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Металобрухтові війни

12 апреля 2019 19:07

З десяток люків на подвір’ї приватного будинку середмісті Дніпра знайшли інспектори благоустрою. Більш того, вся ділянка виглядає як нелегальний пункт прийому металу.  Її власник звинувачення відкидає. Навіть викликав на місце поліцію та адвоката.

Ось цього чоловіка й обвинувачують у незаконному прийомі металобрухту. Весь двір будинку вщент забитий залізним непотребом. Однак його син- запевяє, на то є причини. Також інспектори з благоустрою нарахували на подвір’ї не менше восьми люків. Однак мешканці все заперечують. Проте навіщо їм десяток нових люків — молодик пояснити не встиг. Адже казна звідки з’явився чоловік з чималеньким мішком під зав’язку набитим металобрухтом Тим часом на місце прибула слідча група, та з боєм потрапила на територію. Та мешканці здаватися не збиралися. До вже й так чималої компанії з інспекторів благоустрою та поліцейських — додався ще й адвокат. Далі все відбувалося за зачиненими воротами. Відомо лише — слідчий та адвокат спільної мови не знайшли. У інспекції з благоустрою, які й дізналися про люки на подвір’ї, запевняють — порушення є. Його виявили шляхом спостереження та опитування сусідів. Після обшуку правоохоронці дозволили комунальникам конфіскувати незаконний металобрухт. У Інспекції з благоустрою нагадують — якщо ви помітили факт прийому металу — звертайтесь на пряму лінію до міськради або спеціальну групу у ФЕйсбук. Адже робота такого прийомнику — незаконна.

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