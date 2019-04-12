



Металобрухтові війни З десяток люків на подвір’ї приватного будинку середмісті Дніпра знайшли інспектори благоустрою. Більш того, вся ділянка виглядає як нелегальний пункт прийому металу. Її власник звинувачення відкидає. Навіть викликав на місце поліцію та адвоката. Ось цього чоловіка й обвинувачують у незаконному прийомі металобрухту. Весь двір будинку вщент забитий залізним непотребом. Однак його син- запевяє, на то є причини. Також інспектори з благоустрою нарахували на подвір’ї не менше восьми люків. Однак мешканці все заперечують. Проте навіщо їм десяток нових люків — молодик пояснити не встиг. Адже казна звідки з’явився чоловік з чималеньким мішком під зав’язку набитим металобрухтом Тим часом на місце прибула слідча група, та з боєм потрапила на територію. Та мешканці здаватися не збиралися. До вже й так чималої компанії з інспекторів благоустрою та поліцейських — додався ще й адвокат. Далі все відбувалося за зачиненими воротами. Відомо лише — слідчий та адвокат спільної мови не знайшли. У інспекції з благоустрою, які й дізналися про люки на подвір’ї, запевняють — порушення є. Його виявили шляхом спостереження та опитування сусідів. Після обшуку правоохоронці дозволили комунальникам конфіскувати незаконний металобрухт. У Інспекції з благоустрою нагадують — якщо ви помітили факт прийому металу — звертайтесь на пряму лінію до міськради або спеціальну групу у ФЕйсбук. Адже робота такого прийомнику — незаконна.

Экспорт в формате RSS ленты Экспорт в формате RSS всей нашей новостной ленты Экспорт в формате RSS ленты днепропетровских новостей Мы на Мы на



