



Здати кров заради порятунку Дніпровські надзвичайники прийшли сьогодні до станції переливання крові, аби допомогти своїм пораненим побратимам. Нагадаємо, у середу до обласної лікарні імені Мечникова доправили двох рятувальників, що підірвалися під час розмінування у сірій зоні Донеччини. Понад три десятки рятувальників зранку прибули до обласної станції щоб здати кров для своїх побратимів, поранених під час виконання завдАння в зоні бойових дій. Одним із перших сюди прийшов Володимир. А от Олександр тільки очікує на свою чергу. Кров чоловік здає не вперше. Сьогодні прийшов, аби виконати головне завдання. До Дніпра поранених рятувальників доправили у тяжкому стані, тому їм знадобилося дуже багато крові. Лікарі вкотре наголошують: крові ніколи не буває вдосталь. І закликають усіх стати донорами, адже потреба у препаратах може з’явитися у будь-який момент. Після переливання та необхідних процедур, кров доправлять у сховище. Тут створений запас для екстрених випадків. Сьогодні обласний банк крові поповнили приблизно на 15 літрів.

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