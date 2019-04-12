11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

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19:00В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
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Здати кров заради порятунку

12 апреля 2019 19:05

Дніпровські надзвичайники прийшли сьогодні до станції переливання крові, аби допомогти своїм пораненим побратимам. Нагадаємо, у середу до обласної лікарні імені Мечникова доправили двох рятувальників, що підірвалися під час розмінування у сірій зоні Донеччини. 

Понад три десятки рятувальників зранку прибули до обласної станції щоб здати кров для своїх побратимів, поранених під час виконання завдАння в зоні бойових дій. Одним із перших сюди прийшов Володимир. А от Олександр тільки очікує на свою чергу. Кров чоловік здає не вперше. Сьогодні прийшов, аби виконати головне завдання. До Дніпра поранених рятувальників доправили у тяжкому стані, тому їм знадобилося дуже багато крові. Лікарі вкотре наголошують: крові ніколи не буває вдосталь. І закликають усіх стати донорами, адже потреба у препаратах може з’явитися у будь-який момент. Після переливання та необхідних процедур, кров доправлять у сховище. Тут створений запас для екстрених випадків. Сьогодні обласний банк крові поповнили приблизно на 15 літрів.

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