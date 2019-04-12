



Щасливий день для сотні родин! Сім’ї, які роками чекали на своє житло сьогодні стали власниками нових квартир. Спеціально для черговиків -лікарів, вчителів та військових - у Слобожанській громаді збудували нову дев’ятиповерхівку. Пан Віталій у черзі на житло стояв приблизно дванадцять років. Разом із ним на нову квартиру чекали дружина та син. ((В КАДРЕ 510_7228_01 от вони)) Утрьох вони багато років тулилися в одній кімнаті. Тепер, коли стали власниками двокімнатного помешкання, емоції зашкалюють. А от пані Лідія стала в чергу у 2013 році, після народження третьої дитини. Незабаром з’явилася й четверта, тож жити стало зовсім тісно. Тепер же родина переїздить у власну трьохкімнатну квартиру. Цю дев’ятиповерхівку, яка стала довгоочікуваною домівкою для стількох родин, почали зводити у 2017 році. Вона обійшлася приблизно у сто вісімдесят млн. Кошти на будівництво виділили з обласного бюджету та бюджету Слобожанської громади. Ключі від нових квартир кожному власнику вручали особисто. Пані Євгенія, за доброю традицією, взяла із собою кішку Шоколадку, яка перша переступить поріг нового житла. Квартири повністю готові до в’їзду. Необхідно лише завезти меблі. А потім — познайомитись із сусідами, і розпочати нове життя у новому домі.

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