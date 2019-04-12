11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

19:07Металобрухтові війни
19:05Здати кров заради порятунку
19:00В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
18:42Чотири супутники зараз одночасно збирають у конструкторському бюро «Південне»
20:45Змагання кращих з кращих!
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Щасливий день для сотні родин!

12 апреля 2019 19:03

Сім’ї, які роками чекали на своє житло сьогодні стали власниками нових квартир. Спеціально для черговиків  -лікарів, вчителів та військових - у Слобожанській громаді збудували нову дев’ятиповерхівку.  

Пан Віталій у черзі на житло стояв приблизно дванадцять років. Разом із ним на нову квартиру чекали дружина та син. ((В КАДРЕ 510_7228_01 от вони)) Утрьох вони багато років тулилися в одній кімнаті. Тепер, коли стали власниками двокімнатного помешкання, емоції зашкалюють. А от пані Лідія стала в чергу у 2013 році, після народження третьої дитини. Незабаром з’явилася й четверта, тож жити стало зовсім тісно. Тепер же родина переїздить у власну трьохкімнатну квартиру. Цю дев’ятиповерхівку, яка стала довгоочікуваною домівкою для стількох родин, почали зводити у 2017 році. Вона обійшлася приблизно у сто вісімдесят млн. Кошти на будівництво виділили з обласного бюджету та бюджету Слобожанської громади. Ключі від нових квартир кожному власнику вручали особисто. Пані Євгенія, за доброю традицією, взяла із собою кішку Шоколадку, яка перша переступить поріг нового житла. Квартири повністю готові до в’їзду. Необхідно лише завезти меблі. А потім — познайомитись із сусідами, і розпочати нове життя у новому домі.

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