11 канал
12 апреля 2019 | 21:54

У Кам'янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців У Кам’янському чоловік побив сімейну пару та чотирьох правоохоронців

12 апреля 2019 18:58

Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.

19:07Металобрухтові війни
19:05Здати кров заради порятунку
19:03Щасливий день для сотні родин!
18:42Чотири супутники зараз одночасно збирають у конструкторському бюро «Південне»
20:45Змагання кращих з кращих!
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В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра

12 апреля 2019 19:00

Серед героїв дня також молоді конструктори та студенти фізтеху. Що поєднує покоління наших ракетобудівників  - дивіться у наступному сюжеті.

Зустріч була хвилююча. Станіслав Ус, Валерій Панфілов , Сергій Кавелін, Анатолій Супенок, Марк Волошин. Ветерани ракето-космічної галузі і зараз виглядають як команда. Працювали у Конструкторському Бюро «Південне» більш як п’ятдесят років. Станіслав Ус за керівництво проектом створення ракет отримав зірку Героя Праці. Ці чоловіки й зараз у строю, двоє працюють на високих посадах у КБ, решта консультують, передають досвід молоді. Не кидають роботу, тому що дуже стурбовані подальшим розвитком галузі. Разом з ветеранами міська влада відзначила й тих, хто починає працювати в Конструкторському бюро. Трьох співробітників й двох студентів фізтеху. Екскурсія у ситуаційний центр міськради для гостей стала сюрпризом. Навіть схоже з центром керування польотами — кажуть вони. Іван каже що серед його одногрупників немає жодної людини, що не мріє про створення ракети, або двигуна. Бо ця професія повертається на орбіту.

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