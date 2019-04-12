Та так сильно, що всі шпіталізовані з різними травмами. Поліцейські були вимушені відкрити вогонь. Як з’ясувалось: чоловік з дитинства на обліку — він психічно хворий. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за двома статями. Наразі зловмиснику обирають запобіжний захід.
В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра
12 апреля 2019 19:00
Серед героїв дня також молоді конструктори та студенти фізтеху. Що поєднує покоління наших ракетобудівників - дивіться у наступному сюжеті.
Зустріч була хвилююча. Станіслав Ус, Валерій Панфілов , Сергій Кавелін, Анатолій Супенок, Марк Волошин. Ветерани ракето-космічної галузі і зараз виглядають як команда. Працювали у Конструкторському Бюро «Південне» більш як п’ятдесят років. Станіслав Ус за керівництво проектом створення ракет отримав зірку Героя Праці. Ці чоловіки й зараз у строю, двоє працюють на високих посадах у КБ, решта консультують, передають досвід молоді. Не кидають роботу, тому що дуже стурбовані подальшим розвитком галузі. Разом з ветеранами міська влада відзначила й тих, хто починає працювати в Конструкторському бюро. Трьох співробітників й двох студентів фізтеху. Екскурсія у ситуаційний центр міськради для гостей стала сюрпризом. Навіть схоже з центром керування польотами — кажуть вони. Іван каже що серед його одногрупників немає жодної людини, що не мріє про створення ракети, або двигуна. Бо ця професія повертається на орбіту.