



В міськраді віталі ветеранів, які створювали космічну славу Дніпра Серед героїв дня також молоді конструктори та студенти фізтеху. Що поєднує покоління наших ракетобудівників - дивіться у наступному сюжеті. Зустріч була хвилююча. Станіслав Ус, Валерій Панфілов , Сергій Кавелін, Анатолій Супенок, Марк Волошин. Ветерани ракето-космічної галузі і зараз виглядають як команда. Працювали у Конструкторському Бюро «Південне» більш як п’ятдесят років. Станіслав Ус за керівництво проектом створення ракет отримав зірку Героя Праці. Ці чоловіки й зараз у строю, двоє працюють на високих посадах у КБ, решта консультують, передають досвід молоді. Не кидають роботу, тому що дуже стурбовані подальшим розвитком галузі. Разом з ветеранами міська влада відзначила й тих, хто починає працювати в Конструкторському бюро. Трьох співробітників й двох студентів фізтеху. Екскурсія у ситуаційний центр міськради для гостей стала сюрпризом. Навіть схоже з центром керування польотами — кажуть вони. Іван каже що серед його одногрупників немає жодної людини, що не мріє про створення ракети, або двигуна. Бо ця професія повертається на орбіту.

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